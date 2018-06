"Notti bianche" nella Escape Room di Castelfranco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CASTELFRANCO VENETO Si chiama Unlock 4 Escape ed è la nuova Escape Room del trevigiano che propone un format innovativo, dettagliato, completamente immersivo. Unlock 4 Escape si trova a Castelfranco Veneto (in Borgo Pieve, 26-28), nella patria del Giorgione, nel cuore della città murata. Aperta da meno di 2 settimane, la nuova escape room ha visto arrivare da subito le prime squadre di giocatori, neofiti, curiosi o amanti degli escape games che hanno provato la sua prima stanza “Il futuro postatomico” trovandola particolarmente originale per la trama, l’ambientazione steampunk, l’alto coinvolgimento degli enigmi proposti. Per la sua apertura, e in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per l’autunno, Unlock 4 Escape propone le “Notti bianche in Escape” per tutto il mese di giugno; un’iniziativa per far capire che i “giochi di fuga” non sono adatti solamente al periodo invernale ma da apprezzare anche durante le serate estive: ci si concede un giro in centro, un aperitivo, un gelato e un’ora intensa di gioco con una squadra di amici o in famiglia. Gioca a suo favore l’ambiente particolarmente spazioso del luogo, a tal punto che chi ha già giocato ha ammesso che non sembrava nemmeno di essere chiusi in una stanza.

Come funzionano le “Notti bianche in Escape”? Come in qualsiasi altra sessione di gioco, anche durante le Notti bianche in Escape, si ha a disposizione 60 minuti per risolvere gli enigmi proposti e uscire dalle stanze che compongono il gioco. Ma per tutto il periodo di Giugno viene proposto uno sconto particolare, offrendo il gioco a 40 euro per i mini gruppi fino a 4 persone (anziché 60 euro). Per accedervi e prenotare basta collegarsi al sito www.unlock4escape.it e indicare il codice sconto Notti Bianche 2018 sull’apposito form di prenotazione; oppure chiamare il numero (0423.492030) o inviare una mail a staff@unlock4escape.it. Cos’ha di diverso Unlock 4 Escape? Il fenomeno delle escape room è ormai in voga da oltre 2 anni in Italia e ogni città ha la sua escape. La vera novità di Unlock 4 Escape è l’aspetto del coinvolgimento sensoriale: rispetto ad alcuni competitors i giochi sono stati architettati pensando ad un utilizzo di tutti i sensi e non solo della vista. Inoltre gli indovinelli e i tools proposti seguono quasi una “trama propedeutica” (e in questo sta la sua difficoltà), facendo in modo che i giocatori si trovino ad affrontare un percorso in cui si può accedere allo step successivo solo se viene risolto quello precedente. Ardui e altamente coinvolgenti, ma non impossibili: ecco le caratteristiche dei giochi della stanza del Generale Scarpa e del suo Futuro Post Atomico, dove i giocatori saranno gli unici sopravvissuti allo scoppio della Terza Guerra Mondiale dai quali dipenderà il destino del genere umano! Assolutamente da provare!

