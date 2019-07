In 1500 per la Festa dei Grest a Castello di Godego. Oggi, giovedi 4 luglio, i Grest delle parrocchie di Castello di Godego, Loria, Bessica e Ramon e la proposta Estate dei Salesiani si sono dati appuntamento per l'annuale Festa dei ragazzi. Il grande oratorio dell'Istituto "Sardagna" dei Salesiani fin dal primo mattino si è riempito di bambini, ragazzi ed animatori che in queste settimane stanno dando vita a quattro luoghi di aggregazione diventati ormai un punto di riferimento per tante famiglie che affidano i loro figli a queste realtà. L'accoglienza nel grande cortile, che a fatica conteneva tutti i ragazzi, è stata ritmata dai balletti guidati da alcuni animatori delle cinque realtà oratoriali. La preghiera, guidata da don Fabio Maistro, Salesiano che ha curato la regia di questo evento e il corso formativo frequentato da circa 200 animatori, ha lasciato spazio ai tradizionali giochi a Stand dove i ragazzi si sono divertiti fino alle ore 12.00, momento del saluto finale. E'ormai il terzo anno che le parrocchie della Collaborazione Pastorale di Godego e Loria, con la collaborazione dei Salesiani, propone questa Festa che di anno in anno vede aumentare le presenze di ragazzi ed animatori, segno chiaro di quanto sia bello ed entusiasmante ritrovarsi per fare nuovo conoscenze.