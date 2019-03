Al via i casting per la nuova serie di Paolo Sorrentino: in migliaia a Treviso

I primi ad arrivare si sono messi in coda alle prime luci dell'alba, nonostante la convocazione ufficiale fosse per le ore 10.30. Martedì 5 marzo l'hotel Continental di Treviso è stato letteralmente preso d'assalto. I casting per la nuova serie diretta da Paolo Sorrentino hanno portato nel capoluogo di Marca migliaia di curiosi e aspiranti attori spinti dall'emozione di cimentarsi con un provino "da Oscar".

La coda ha fatto ben presto il giro dell'intero isolato con migliaia di persone che si sono messe in fila ad aspettare il loro turno. Poco più di tre ore il tempo medio d'attesa per arrivare davanti ai selezionatori. In fila gente di tutte le età: dalle giovani ragazze con il sogno di una carriera nel mondo del cinema ai temerari pensionati con ancora la voglia di mettersi in gioco davanti alle telecamere. L'occasione, d'altro canto, era davvero ghiotta. Un provino in grado di aprire le porte del set di un regista premio Oscar non capita certo tutti i giorni e così, all'hotel Continental, si sono presentati in tantissimi chiedendo permessi a lavoro oppure approfittando della sosta dalle lezioni di scuola o dell'università per le vacanze di Carnevale. La "Sorrentino-mania" ha conquistato in poche ore tutta Treviso, presa d'assalto anche per i festeggiamenti del Martedì Grasso. Quattrocento le comparse cercate dai selezionatori del casting. Per partecipare ci sarà tempo fino alle 18 di oggi e dalle 10.30 alle 18 di domani, mercoledì 6 marzo.

Gallery