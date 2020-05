Mattarella nomina "Cavaliere del Lavoro" Enrico Marchi, presidente di Save Spa

Il presidente della Repubblica, nella giornata di sabato, ha nominato nuovi 25 "Cavalieri del Lavoro". Sono ben tre gli imprenditori veneti insigniti della prestigiosa onorificenza dal presidente Sergio Mattarella e, tra di loro, vi è anche il 64enne trevigiano Enrico Marchi. È ormai dal lontano 2000 che Marchi è presidente e amministratore delegato di Save Spa, società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Nel 2007 l'imprenditore ha poi rilevato la maggioranza di AerTre Spa entrando così nella gestione dello scalo Treviso-Sant’Angelo.

Nel 2014, con l’acquisizione del 40% di Catullo Spa, dà invece vita al Polo Aeroportuale del Nord Est con gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Oggi sono oltre 50 le compagnie aeree operative al Marco Polo per più di 100 destinazioni e 32 milioni i passeggeri in transito ogni anno nel Polo Aeroportuale del Nord Est che occupa ben 470 dipendenti. Marchi è inoltre presidente di Banca Finint, attiva nel leasing finanziario, mobiliare, strumentale e immobiliare gestendo 3 fondi immobiliari per la realizzazione di alloggi sociali e occupando 333 dipendenti.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 626: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.922. Nata nel 1914, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presieduta da Maurizio Sella, riunisce tutti gli insigniti e costituisce uno strumento di presenza dei Cavalieri del Lavoro nella società, promovendo l’impegno sui temi sociali e del mondo della produzione. La Federazione si dedica, in particolare, alla formazione d’eccellenza a livello universitario con il Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, in cui ospita gratuitamente studenti selezionati esclusivamente per merito, e con il premio “Alfieri del Lavoro” che dal 1961 viene conferito ai migliori 25 studenti d’Italia.