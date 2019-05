Effetto Lega anche a Cavaso del Tomba, il sindaco è Gino Rugolo

Clamorosa affermazione della Lega anche a Cavaso del Tomba. Vittoria di misura con il 51,95% dei voti (889 voti) del candidato Gino Rugolo che si afferma di misura sull'ex primo cittadino Giuseppe Scriminich, di "Tutti per Cavaso" che si è fermato poco oltre il 48% (823 voti).

«La scelta dei cittadini di Cavaso del Tomba -ha dichiarato Rugolo- è per me e per tutta la lista Cavaso Viva, una grande soddisfazione, una gioia da condividere con tutti i compaesani ed un grande impegno per il futuro. Ed ora subito al lavoro, non staremo a perdere tempo, i cittadini ci hanno chiesto di cambiare passo al paese. Nei prossimi giorni, assieme alla squadra ed ai cittadini che ci hanno sostenuto, metteremo a punto una scelta amministrativa degna di Cavaso, sia nella scelte, che nelle persone di riferimento. Voglio ringraziare Giuseppe Scriminich con il quale mi congratulo per essere stato un competitore di spessore in questa campagna elettorale appena conclusa e per l'impegno profuso per il paese in questi anni di amministrazione come sindaco di Cavaso. Grazie compaesani. W Cavaso».