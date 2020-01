Natale a Cavaso del Tomba, devoluti in beneficenza quasi 2mila euro

Ben 1.906,00 euro, a tanto ammonta la cifra raccolta dal Villaggio di Babbo Natale dello scorso 8 dicembre che si è tenuto a Cavaso del Tomba. Antonio Delle donne, promotore dell'iniziativa ha già effettuato il bonifico in favore del reparto oncologico pediatrico “Nadia Toffa” dell'ospedale di Taranto. Il ricavato è il totale delle offerte degli espositori che hanno partecipato all'esposizione in piazza e del contributo delle attività economiche del paese che hanno aderito all'iniziativa oltre che alla vendita dei biglietti della lotteria benefica. Oltre alla somma devoluta in beneficenza, è stato inviato uno scatolone pieno di giochi per i bambini ricoverati presso il reparto oncologico tarantino.

«E' stato un gran lavoro, problematico che mi ha coinvolto per diversi mesi. E' stato difficile contattare tutti gli espositori ed organizzare gli eventi della giornata, ma spero che quanto realizzato potrà aiutare i bambini ammalati e le loro famiglie. Ciò che mi ha rincuarato è stata la vicinanza e la partecipazione di tutti i concittadini. Ringrazio di cuore tutti i commercianti e le attività del paese che hanno voluto contribuire alla lodevole iniziativa»: dichiara Antonio Delle Donne.