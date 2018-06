"Cave di casa nostra, cosa cambia dopo 35 anni di anarchia"

QUINTO DI TREVISO Si parlerà di cosa cambia, dopo 36 anni di "anarchia" secondo il relatore Andrea Zanoni, in seguito all'approvazione della nuova legge sulle cave di marzo 2018, del nuovo Piano Cave (PRAC) di marzo 2018 e dell' impugnativa del Governo della Legge Cave per incostituzionalità di maggio 2018. Appuntamento giovedì 5 Luglio alle 20.45 durante un incontro pubblico presso il BHR HOTEL di Quinto di Treviso in Via Postumia Castellana. Introdurrà la giornalista Elena Mattiuzzo. Relazionerà Andrea Zanoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale del Veneto e Relatore di minoranza del nuovo Piano Cave e della nuova Legge regionale sulle Cave.