Elezioni europee: Cécile Kyenge incontra i trevigiani al mercato

Cécile Kyenge, ex ministro per l'Integrazione, già europarlamentare e candidata alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Nordest, arriverà a Treviso martedì 21 maggio, alle ore 9, al mercato di piazzale Burchiellati. A seguire si sposterà a Castelfranco dove, dalle 10, sarà al mercato di Piazza Giorgione per incontrare cittadini e cittadine confrontandosi sulle proposte di programma per l’Europa.

Quella dell'ex ministro sarà però una visita breve nella Marca. Alle ore 16 la Kyenge ha in programma una visita ai padiglione Internazionale della Biennale di Venezia e all'opera "Barca Nostra", il relitto della nave che il 18 aprile del 2015 affondò nel Mediterraneo con più di mille migranti a bordo, opera dell’artista Christoph Büchel, esposta all’Arsenale. Alle ore 18.30 la Kyenge si sposterà a Chioggia per un incontro presso il Santuario della Beata Vergine della Navicella, in via Padre Emilio Venturini, insieme a Don Marino e al gruppo di volontari che gestiscono i progetti d’inserimento sociale di persone a rischio di marginalità. Seguirà un confronto con il Comitato Cittadino di Chioggia sui temi della cittadinanza attiva e dell’inclusione. Per le ore 19.30 è fissato un aperitivo pubblico a Chioggia presso il Park Hotel-Sottomarina in Lungomare Adriatico 74, per incontrare cittadinanza, sostenitori e chiunque sia interessato alle proposte di programma elettorale. Una giornata ricca di appuntamenti che riporterà l'ex ministro nella Marca proprio negli ultimi giorni di campagna elettorale pre-elezioni.