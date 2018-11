San Polo di Piave devolverà il ricavato della cena di Natale ai comuni alluvionati

Avrà un valore più solidale del solito il Natale sanpolese: l’amministrazione comunale ha infatti deciso di estendere il significato della tradizionale Cena degli auguri organizzata durante le festività natalizie, destinando l’intero ricavato ai Comuni e alle popolazioni recentemente colpite dal maltempo e dalle alluvioni.

Nata con l’intento di promuovere una serata in compagnia per scambiarsi gli auguri di Natale, l’iniziativa da anni viene riproposta anche con lo scopo di sostenere progetti ed iniziative della scuola di San Polo di Piave. Quest’anno però, sulla scia degli eventi calamitosi, l’amministrazione ha fatto una scelta differente e sta coinvolgendo tutte le realtà associative per costruire un evento solidale ancora più grande al quale tutti i cittadini potranno partecipare per dimostrare la vicinanza alle popolazioni venete duramente colpite: una scelta all’insegna della solidarietà, perfettamente in linea con lo spirito del Natale, che l’Amministrazione è certa troverà la risposta immediata della cittadinanza in una sorta di grande abbraccio tra comunità nel solco di un’attenzione continua ai più bisognosi. L’appuntamento è quindi per venerdì 22 dicembre alle 20 presso la sala polivalente dell’associazione Guizza dove, oltre alla cena, è in programma intrattenimento per grandi e piccini a l’arrivo di Babbo Natale per tutti i bambini.