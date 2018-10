Miane ricorda il centenario dell'Armistizio: quattro giorni di eventi in città

Miane si prepara a celebrare il centenario dalla fine della Grande guerra, nel cuore delle terre che un secolo fa furono teatro delle battaglie più aspre del conflitto. Il 1 novembre alle ex scuole medie verrà inaugurata una suggestiva mostra fotografica e di cimeli ad ingresso libero, aperta giovedì e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, e sabato dalle 15 alle 18. Sabato alle 15 verranno deposte delle corone di fiori sulle tombe dei Caduti al cimitero di Miane e ai monumenti di Campea e Combai. Domenica alle 10.30 Santa Messa in suffragio dei soldati deceduti nella chiesa di Miane; alle 11.15 corteo verso il monumento ai caduti, cui verranno resi gli onori. Seguirà il tradizionale pranzo al Ristoro del Carmine. Alla cerimonia sarà presente una rappresentanza del disciolto 7° Reggimento fanteria “Cuneo” al quale nel 1998 fu conferita la cittadinanza onoraria di Miane, per aver contribuito nell'ottobre 1918 alla liberazione del paese.