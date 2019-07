Ben tredici centini al Liceo Levi di Montebelluna: record di lodi, ben cinque

Stella tra le stelle, Oumaina El Amiri nella 5 A dei 4 centini e dell’impegnativo bilinguismo ottiene anche la lode. Italomarocchina vive a Pederobba ed ha ottenuto tutte le certificazioni linguistiche dal First fino Goethe Zertificat B2. Nella sua classe Carlo Daniel arriva al cento. Vive a Fanzolo di Vedelago dove fa parte degli Scout e nel 2017 ha trascorso tre mesi di studio in Australia. All’università farà fisica. Con lui 100 per Luca Sartor di Signoressa, nuotatore e praticante di triathlon anche lui ha raggiunto il B2 Goethe Zertificat, e per Chiara Schiavinato appassionata lettrice di romanzi del ‘900 ed ex pallavolista.

Eleonora Rigo e Miriam Celato raggiungono la lode al Liceo Classico. Due carriere praticamente parallele, senza alcuna incertezza. Eleonora vive a Biadene di Montebelluna e ha vinto in quarta e in quinta il Certamen Leviano. Miriam risiede a Pederiva di Montebelluna, ha conseguito il diploma di teoria e solfeggio, studia pianoforte e da sempre è scout d’Europa. Con 100 esce dal classico Antonia Bressan esperta di lingua e cultura russa avendo trascorso un anno in questa nazione nel 2017, ex pallavolista suona il pianoforte. Due cento con lode in 5 D scientifico sono di Arianna De Rossi e di Silvia Spolverato. Arianna vive a Trevignano, avrebbe deciso di frequentare medicina. Silvia abita a Montebelluna, ha svolto l’attività di “Physics masterclass” nel 2019 e frequenterà matematica all’università di Padova.

In 5 Scienze applicate spicca Marco Gasparini, che raggiunge la lode. Martina Ceccato arriva a cento. Martina vive a Nervesa della Battaglia e Marco a Istrana, ottimo il loro livello di conoscenza delle lingue con il First e il Goethe Zertificat per entrambi. Fabio Vello raggiunge il cento in solitaria in 5 B Scientifico, vive ad Arcade e ha una passione per il calcio che pratica nel suo paese. In 5 C Scientifico arriva al cento Chiara Bargellesi che è già una star internazionale avendo ricevuto la Menzione d'onore al Harvard Model United Nations. “Questi studenti non sono delle sorprese – commenta l’ingegner Ezio Toffano, preside del Primo Levi -. In questi anni durante gli scrutini il loro valore è sempre emerso. Ringrazio i docenti del Levi che hanno saputo valorizzare queste eccellenze e i componenti delle Commissioni d’esame che hanno lavorato con cura, permettendo a tutti gli studenti di affrontare con la giusta concentrazione le diverse prove.