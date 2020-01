Festa per i 100 anni di nonna Lea, donna saggia e all'avanguardia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Uno speciale tiramisù con la candelina a tre cifre! Quanti possono avere il privilegio di arrivarci? E’ sempre grande festa a Casa Marani quando un residente arriva al traguardo dei 100 anni.

Questo onore è toccato alla signora Lea Spinazzé, ospite presso la casa alloggio di Paese. Non a caso, assieme ai suoi familiari era presente anche il sindaco Katia Uberti, oltre alla presidente di Casa Marani Daniela Zambon e al direttore Enrico Giovanardi. Nonna Lea è nata a Conegliano il 27 gennaio 1920. Donna forte e intraprendente, iniziò a lavorare appena dodicenne, riuscendo a costruirsi ogni volta un ruolo importante, dirigenziale, nelle varie attività da lei intraprese. Di lavori nella sua vita ne ha fatti tanti. Ha lavorato nelle fabbriche dove venivano create le calze da seta, come pellicciaia, ha allevato bachi da seta e come sarta. Lea fu la prima donna del suo paese (Badoere) ad ottenere la patente di guida e il marito, geloso di questo traguardo, decise di impegnarsi per uguagliarla. Dal matrimonio ebbero quattro figli, tre maschi e una femmina. Dai suoi cari viene descritta come una donna saggia, umile e rispettosa. Ha sempre avuto una parola buona per tutti e ha sempre dato tanto. Per la sua saggezza è stata, per molti anni, la confidente di famiglia, in particolare delle nipoti che hanno sempre trovato in lei una spalla su cui appoggiarsi e su cui contare. Oggi, nonna Lea comincia a sentire il tempo che passa e si stanca facilmente, è quasi del tutto allettata, ma nonostante ciò mantiene comunque delle capacità comunicative e gioisce di avere accanto i suoi cari. La giornata di festa in suo onore sarà certamente uno dei ricordi di cui fare tesoro.