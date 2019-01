Dal Tiziano allo Zero Center: i centri commerciali della Marca vogliono ampliarsi

I centri commerciali più conosciuti della provincia di Treviso avrebbero in programma una serie di progetti di ampliamento destinati a renderli ancora più grandi di quanto già non siano. Il Tiziano di Olmi, lo Zero Center di Zero Branco e i centri commerciali di Villorba e Ponzano rischiano di trasformare la Marca trevigiana nella provincia dei megastore.

«Siamo già pieni di centri commerciali, discount e supermercati. Quello che manca sono le aziende e il lavoro. Se questi megastore continueranno ad ampliarsi c'è il rischio concreto che le piccole attività artigianali chiudano ancora i battenti lasciando decine di commercianti senza lavoro». La denuncia arriva dall'ex consigliere comunale e ambientalista di Zero Branco, Gino Spolaore. In tutto gli ampliamenti richiesti dai vari megastore trevigiani raggiungono insieme i sedicimila metri quadrati di superficie costituendo una novità massiccia e pericolosa per tutte le piccole attività locali che sorgono nei paesi limitrofi ai centri commerciali. La soluzione proposta dall'ex consigliere comunale è quella di ridurre il più possibile le richieste di edificazione cercando di creare, soprattutto a Zero Branco, un piano per poter valorizzare le piccole attività imprenditoriali che rischiano di scomparire per i troppi ampliamenti dei centri commerciali.