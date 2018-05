A Casier torna l'appuntamento con i centri estivi

CASIER Mercoledì 9 maggio, alle 20.30, nella sala consiliare di Dosson sarà presentato il progetto per i centri estivi 2018, affidati in gestione alla Cooperativa Comunica e rivolti ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

L'iniziativa si terrà dal 18 giugno al 31 agosto, esclusa la settimana di Ferragosto, e quest'anno avrà come tema "La cultura è un gioco. A spasso nel tempo con Antonio Canova": lo scultore trevigiano condurrà i partecipanti ai centri estivi - attraverso giochi, laboratori ed esperienze di vario genere - nel mondo delle arti tra pittura e fumetto, musica e cinema, scultura e danza, architettura e teatro. Tutte le attività si svolgeranno alla scuola primaria "Dante Alighieri" di via Fermi a Dosson. I genitori interessati all'iniziativa possono già iscrivere i propri figli, presentandosi in biblioteca comunale (via Roma 2 a Dosson) giovedì 10 maggio dalle 15.30 alle 19,30, lunedì 14 maggio dalle 10 alle 13, giovedì 17 maggio dalle 15.30 alle 19.30. Dal 18 giugno le iscrizioni potranno essere effettuati direttamente al centro estivo fino ad esaurimento posti. Da giovedì 10 maggio saranno possibili anche le iscrizioni online sul sito www.cooperativacomunica.org.