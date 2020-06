Centri estivi a La Ghirada: si parte da lunedì 8 giugno

Nasce da una collaborazione tra Cooperativa Comunica e Verde Sport, due eccellenze del territorio nella formazione dei giovani e gestione di attività motorie e sportive, il primo centro estivo post Covid-19 dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, le categorie che più sono state sacrificate dal lockdown e che ora possono riprendere a svolgere vita "sociale" all'aria aperta con tutte le cautele e le protezioni previste dai protocolli governativi e regionali.

L'OFFERTA

I centri estivi si svolgeranno da lunedì 8 giugno a venerdì 31 luglio, sempre dal lunedì al venerdì presso il centro sportivo La Ghirada di Treviso. L'orario di inizio per gli iscritti della scuola primaria sarà dalle 8 alle 8.30. Per gli iscritti della scuola secondaria tra le 8.30 e le 9. Il termine dei corsi sarà alle ore 15.30 e 16. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per evitare assembramenti. Ci sarà disponibilità di posti per 4 gruppi totali, i gruppi dovranno restare omogenei per tutta la durata della settimana. Il progetto di Outdoor Educational Camp La Ghirada prevede gli iscritti divisi in gruppi secondo le disposizioni dei recenti decreti e linee guida nazionali e regionali che indicano i gruppi da 7 bambini per la fascia della scuola primaria, da 10 per la scuola secondaria. I gruppi dovranno rimanere, in base alle direttive, gli stessi per tutto il periodo della settimana di iscrizione, e seguiranno fin dal "triage" d'ingresso tutte le procedure di sicurezza (misurazione temperatura corporea, sanificazione, distanze, uso dispositivi, mascherine, comunicazione da parte dei genitori dello stato di salute, ecc) indicate dalle ordinanze e dalle linee guida divulgate in merito.

LE ATTIVITÀ

Le attività verranno svolte il più possibile all'aria aperta, grazie anche ai molteplici e funzionali campi esterni de La Ghirada. In caso di pioggia ci si recherà nelle strutture interne (palestre, aule, sala convegni). Gli operatori e animatori della Cooperativa Comunica, tutti provvisti di certificazione di qualità e formazione adeguata alle nuove norme, giocheranno e faranno divertire i bambini e i ragazzi secondo tre direttrici: attività ludico motoria negli spazi esterni de La Ghirada, attività naturalistica ed educazione ambientale, laboratori all'aria aperta e attività di avvicinamento alla lingua inglese (con coordinamento madrelingua) veicolati da laboratori creativi, attività manuale e ludico-espressive. Il pranzo e le due merende mattutine e pomeridiane saranno preparati dal ristorante de La Ghirada. Il costo della settimana per il singolo iscritto è di 260 Euro. Il prezzo comprende: frequenza settimanale, assicurazione, pranzi, merende, attrezzature per le attviità. Le iscrizioni (solo online) alla settimana si possono effettuare da mercoledì 3 giugno (ore 12) a sabato 6 giugno per la prima settimana, ed entro il giovedì della settimana precedente, per le settimane successive al seguente link.