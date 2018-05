Rifiuti: dalla Regione un nuovo bando per migliorare i centri di raccolta del Veneto

TREVISO La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente, ha approvato nelle scorse ore un bando in materia di rifiuti dedicato a tutti i comuni del Veneto.

“Con questa iniziativa – spiega l’assessore – stanziamo duecentocinquantamila euro a sostegno di interventi di adeguamento di centri comunali di raccolta e implementazione delle dotazioni strumentali all’ottimale attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”. Il contributo regionale sarà nella misura del 50% e non potrà superare l’importo di ottantamila euro per iniziativa e per struttura richiedente. Gli interventi dei comuni dovranno prevedere una spesa minima di almeno ventimila euro. "Si tratta di un piccolo ma importante segnale di attenzione - conclude l'assessore - con cui manifestiamo la nostra vicinanza alle città della nostra Regione, soprattutto in una fase delicata e di scarse risorse come quella che gli enti locali vivono in questo momento".