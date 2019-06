Emergenza caldo: i centri anziani aprono le porte alla comunità

L’amministrazione comunale di Ponte di Piave in collaborazione con il centro servizi anziani “Gianni Marin” ripropone anche per l’estate 2019 l’iniziativa dedicata agli anziani della comunità pontepiavense garantendo loro l’ospitalità diurna.

«In continuità allo scorso anno – ha dichiarato il sindaco Paola Roma – Comune, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e Centro Servizi per Anziani, ripropongono l’iniziativa rivolta agli anziani della comunità, per far fronte alle ondate di calore e per offrire un punto di riferimento alle persone anziane nel numero massimo dei posti disponibili a rotazione». «I partecipanti - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Zanotto - avranno la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia, in un luogo protetto ed accogliente: sarà possibile, per chi voglia aderire all’iniziativa, consumare il pasto del pranzo all’interno della struttura e partecipare alle attività ricreative organizzate per gli ospiti dal centro diurno».