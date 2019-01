Nuovo centro commerciale lungo la Feltrina: assumerà 150 disoccupati

Continua a far parlare di sé la realizzazione del nuovo centro commerciale Tosano, destinato a sorgere nell'area dell'ex Funghi del Montello lungo la Feltrina, nel Comune di Pederobba.

Un centro commerciale di sicuro molto diverso rispetto a quelli presenti nella nostra provincia. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, saranno tantissime le clausole che i titolari dovranno rispettare per poter aprire la nuova attività. Tra queste ce n'è una, voluta dall'amministrazione comunale, che riguarda il tema delle assunzioni. Il nuovo centro commerciale dovrebbe garantire 300 nuovi posti di lavoro. L'accordo tra il Comune e l'azienda prevede che la metà di questi contratti sia destinata a persone disoccupate oppure segnalate dai centri sociali della zona come bisognose di impiego. Centocinquanta posti di lavoro per i cittadini di Pederobba in difficoltà non appena la mega attività aprirà i battenti. Un impegno molto importante quello preso dai titolari del centro commerciale che dovranno costruire la nuova struttura con materiali ecocompatibili dopo aver demolito i vecchi capannoni con l'eternit e impegnandosi anche nella promozione delle attività artigianali presenti a Pederobba, impedendo così ai piccoli negozi di scomparire. Un progetto quasi utopistico, all'apparenza, ma che ha già dato i primi frutti con la realizzazione della nuova scuola di Onigo, costata 1 milione e 400mila euro finanziati dai titolari del centro commerciale. Se anche le altre clausole saranno rispettate nei prossimi mesi, il Tosano di Pederobba potrebbe essere uno dei centri commerciali più innovativi della provincia di Treviso.