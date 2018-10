Maltempo: chiuso il centro prelievi a Motta di Livenza

Martedì 30 ottobre il centro prelievi dell’ospedale riabilitativo ad alta specializzazione di Motta di Livenza rimarrà chiuso a causa dell’insistente situazione di maltempo. I cittadini già prenotati sono stati avvisati nelle scorse ore ed hanno avuto l’opportunità di essere inseriti nelle prenotazioni del centro di Oderzo.

L’azienda ha disposto, inoltre, di implementare il personale presso il Centro prelievi di Oderzo anche nell'eventualità vi sia un aumento delle prestazioni in accesso diretto, presentandosi chi non può rinviare il prelievo ad altra data. La Direzione aziendale di Ulss 2 e quella di Oras Motta di Livenza, si scusano con i cittadini per il disagio, certi della loro comprensione e collaborazione.