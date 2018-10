Macchine per i pagamenti fuori uso, il centro prelievi va in tilt

Utenti e pazienti esasperati a Montebelluna dove la settimana attualmente in corso è iniziata con una serie di disagi nei centri prelievi di villa Pullin e dell'ospedale San Valentino.

A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che spiega come, nella giornata di lunedì 22 ottobre, chi doveva sottoporsi a prelievi e analisi del sangue non ha potuto pagare il servizio dato che i punti gialli (questo il nome delle macchinette per i pagamenti) erano completamente fuori uso. Un disagio che si è ripetuto anche nella giornata di martedì quando i pazienti hanno provato a saldare i loro debiti. Il guasto ai macchinari e il malfunzionamento alla linea dei dati hanno sollevato non poche proteste tra i pazienti. I punti gialli sono macchinari molto vecchi che avrebbero bisogno di manutenzione immediata. Stando a quanto riportato dall'azienda sanitaria, da gennaio 2019 dovrebbero arrivare al San Valentino e a villa Pullin nuovi macchinari per i pagamenti. Fino ad allora però bisognerà sperare che non si ripetano altri guasti simili. Nelle scorse ore i tecnici sono intervenuti per sistemare i macchinari e ora dovrebbe essere possibile pagare anche se solo con bancomat e carte di credito. Per i contanti ci vorrà ancora un po' di tempo.