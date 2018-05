"Solo per il Bene" consegna al Comune di Cessalto un defibrillatore

CESSALTO Con qualche mese di ritardo rispetto alla chiusura del progetto, dovuto ai lavori di ristrutturazione del luogo di destinazione dell'apparecchio, nelle scorse settimane è stato consegnato al Sindaco di Cessalto il defibrillatore numero 14 dll'Associazione Solo per il Bene. Una donazione resa possibile grazie ad un progetto diretto da Daniela Cariello fondatrice e membro del Direttivo con la collaborazione di diversi commercianti locali. A breve verrà organizzata dall'amministrazione una cerimonia ufficiale. Continuano le iniziative a sostegno delle amministrazioni dell'Associazione Solo per il Bene che afferente al Comitato Melograno, Coordinato da Daniele Furlan nei prossimi mesi inaugurerà una sala multimediale completamente accessibile e a comando vocale grazie ad un progetto sostenuto da più donatori tra i quali Fondazione Unicredit. Nonostante il periodo congiunturale e l'aumento della richiesta , l'associazione distribuisce più di 40 pacchi spesa ogni mese e a Giugno grazie all'aggiudicazione di un bando darà inizio al primo corso di formazione per badanti gratuito. Sono molteplici gli ambiti di azione in cui Solo per il Bene opera , in Veneto ed i Friuli contando sul lavoro di circa 70 Volontari e relazioni extratteritoriali.