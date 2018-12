Il presepe inclusivo di Cessalto diventa un documentario

Mai avrebbero pensato Don Mauro Gazzelli e Cristiano Viotto ad un eco nazionale circa il Presepe inclusivo ed invece da Roma è giunta una telefonata inaspettata. Per ora Don Gazzelli e Viotto non dicono altro, la notizia uscira dagli organi superiori ufficiali. Frattanto il Presepe di Cessalto diventa anche un documentario, nei prossimi giorni e durante le vacanze di Natale una troupe di registi giovanissimi gireranno il paese intervistando partecipanti, figuranti, artigiani, volontari, sarta, costumisti e non solo. Più di 50 i figuranti e più di 80 i Volontari impegnati per quello sembra diventare l'inizio di un progetto davvero di valore. Il dvd sarà poi realizzato nella sala multimediale Comitato melograno presente nella Sede di Solo per il Bene, in questo modo, dichiara Daniele Furlan coordinatore del Comitato anche gli amici non Vedenti potranno vivere la magia di quello che abbiamo iniziato .