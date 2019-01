Cgil in congresso nazionale a Bari: presenti anche 8 delegati trevigiani

Dalla Marca oltre ai delegati ospiti sono otto gli elettori trevigiani che in questi giorni stanno partecipando al XVIII congresso nazionale della Cgil a Bari che giovedì 24 gennaio sceglierà il nuovo segretario generale della Confederazione sindacale.

Da tutta Italia e anche dalla provincia di Treviso il sindacato si è riunito a Bari da martedì 22 gennaio fino a venerdì 25, dopo aver svolto dallo scorso settembre i congressi territoriali, provinciali e regionali, e delle categorie dei lavoratori e dei pensionati. In rappresentanza degli oltre 5,5milioni di iscritti sono 868, tra i quali 8 trevigiani, i delegati chiamati a rinnovare i vertici confederali tra i quali il successore di Susanna Camusso. «Un passaggio importante e un momento democratico di grande partecipazione - commenta Giacomo Vendrame, segretario generale della Cgil di Treviso presente al congresso nazionale della Cgil a Bari -. Dal confronto di questi giorni emerge forte come i provvedimenti del Governo non rispondano alle reali esigenze del Paese, delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati, in nessuna parte d’Italia. L’incertezza dettata dalle contraddittorie e inefficaci scelte dell’Esecutivo, mosse solo dal pensiero populista e nazionalista, ci pongono di fronte a un duro percorso di dibattito e di mobilitazione, che vedrà come prima tappa la manifestazione nazionale unitaria con Cisl e Uil il prossimo 9 febbraio a Roma».