La Cgil di Treviso si mobilita contro il disegno di legge sull'affido condiviso dei figli

Sabato 10 novembre, la Cgil scenderà nelle principali piazze italiane per opporsi al disegno di legge sull’affido presentato dal senatore leghista Pillon, noto per le sue posizioni contro le unioni civili e l’aborto e sostenitore della fantomatica teoria gender.

Anche a Treviso, dalle ore 10 alle 13 in Largo Manzoni, il Sindacato sarà presente con un gazebo per sostenere la mobilitazione - la petizione lanciata su Change.org da D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza ha raggiunto quasi le 100mila firme - e promuovere, in contemporanea, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulla Legge 194 ideata dalla CGIL trevigiana, con in testa i Coordinamenti Donne CGIL e SPI CGIL. Per l'occasione verrà distribuito al mercato cittadino del materiale informativo.

«La riforma del diritto di famiglia così abbozzata dal senatore Pillon, un ddl che come più volte denunciato è maschilista e classista perché sovverte alcuni principi cardine che tutelano donne e figli e ostacola la separazione rendendola di fatto accessibile solo alle persone con reddito elevato, e la messa in stato d’accusa della legge che prevede, tra le altre misure, anche l’accesso all'interruzione volontaria di gravidanza sono due facce della stessa medaglia - sostiene Giacomo Vendrame, segretario generale Cgil Treviso -. Sono il risultato di un clima ostile, ideologico e oscurantista che rischia di far arretrare il Paese di cinquant'anni».