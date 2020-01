Chiusura del passaggio a livello di Via Deganutti: pubblicata la variante urbanistica

La variante urbanistica numero 64/2019, relativa alla nuova viabilità di collegamento tra via Deganutti e via Cal Larga, adottata con la delibera dal consiglio comunale del 21 ottobre scorso, in vista della chiusura del passaggio a livello su via Deganutti, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Vittorio Veneto.

Gli elaborati ad essa relativi rimarranno depositati, a partire dal 3 gennaio 2020, presso lo sportello servizi Gestione del Territorio del Comune di Vittorio Veneto, nonché presso la Segreteria della Provincia di Treviso, per dieci giorni consecutivi durante i quali, chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura dei rispettivi uffici. Per i successivi 20 giorni, a partire dal prossimo lunedì 13 gennaio e fino a lunedì 1° febbraio, chiunque potrà presentare - per iscritto in carta semplice - alla Segreteria del Comune di Vittorio Veneto o a quella della Provincia di Treviso osservazioni sulla Variante al P.R.G. adottata.