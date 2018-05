I negozi lasciano il centro: Treviso perde la Bussola

TREVISO Nulla sembra poter fermare il lento e inesorabile svuotarsi del centro storico. La libreria Giunti dopo vent'anni di salotto buono lascia la piazza. A pochi metri di distanza, davanti la Loggia dei Cavalieri, il centro perde anche la Bussola - come riporta la Tribuna di Treviso. Aperto nel 1946, il negozio di borse e accessori svuota le vetrine in liquidazione: "Tenere aperto non è più redditizio". Ma a rassegnarsi alla tragica situazione della città e ad abbassare le saracinesche c'è anche il negozio di abbigliamento Serendipity e il concept store Berries che si sposterà in terra veronese. Tra affitti onerosi e concorrenza spietata dei centri commerciali il centro perde ogni giorno pezzi di storia della Città.