Treviso perde un pezzo di storia: chiusura "silenziosa" per il Tocai

TREVISO Chiude i battenti, lontano dalle luci dei riflettori trevigiani, uno dei simboli del centro storico. Il Tocai, ormai distante anni luce da quel che era il "Tocai Bubù" del secolo scorso, è stato costretto a dei veri e propri "saldi" e "fuori tutto" stile centro commerciale con tanto di "Last Call closing weekend" su Facebook. Era il 1968, ovvero mezzo secolo fa, quando piazzetta Lombardi dava alla luce il locale della piazza, all'ombra di questi portici destinati a fare la storia. Cambi societari, cambi gestione e cambi di look non hanno di certo aiutato e così senza troppo chiacchiere da piazza si scrive la parola fine per il Tocai, li dove "ciacole", sprtitz e cicchetti in cinquant'anni non ne sono mai mancati.