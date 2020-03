Coronavirus, il sindaco di Sernaglia chiude parchi e aree verdi

Il sindaco Mirco Villanova ha firmato l'ordinanza 15/2020 che dispone la chiusura di parchi e aree verdi comunali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel provvedimento, il primo cittadino ordina dal 17 al 25 marzo il divieto di accesso ai parchi e alle aree verdi comunali e ad uso pubblico: Parco giochi Alpini di via Divisione Julia, zona pic-nic di via del Musil, anfiteatro all'aperto di via Grave, parco giochi di via Belvedere, parco giochi di via Piave, parco giochi adiacente agli impianti sportivi di via Capitello e parco adiacente alla chiesa di via Villanova. Per i trasgressori sono pronte sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro e denunce all'Autorità Giudiziaria per inottemperanza di provvedimenti dell'autorità ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. «Abbiamo deciso di limitare ulteriormente la possibilità di spostarsi all'interno del territorio comunale con questa ordinanza che vuole tutelare maggiormente la salute di tutti in un tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a rispettare le regole per fare fronte alla pandemia da Coronavirus – afferma il sindaco Villanova – mi auguro che la cittadinanza veda questa ordinanza come un ulteriore segno di responsabilità nei confronti di tutti più che come un mero divieto da sopportare. Il rispetto dei provvedimenti in essa contenuti sarà verificato dalle Forze dell'ordine».