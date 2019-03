Troppi debiti, l'asilo nido chiude i battenti: futuro incerto per nove dipendenti

Dopo 35 anni di attività l'unico asilo nido a Quinto di Treviso chiuderà per sempre i battenti dal prossimo luglio. Una doccia fredda per i genitori dei 37 bambini iscritti alla scuola Domus Nostra a Villa dei Ciardi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la decisione presa dall'ordine religioso che gestisce l'istituto scolastico era stata presa già un anno fa ma la conferma ufficiale della chiusura è arrivata solo nelle scorse ore. Dal prossimo mese di agosto 37 bambini dovranno trovarsi un nuovo asilo e nove dipendenti (sette insegnanti, una cuoca e un'addetta alle pulizie) rischiano di restare senza lavoro. La chiusura, ormai inevitabile, sarebbe dovuta ai troppi debiti a cui l'ordine religioso non sarebbe più in grado di far fronte. Troppe spese per mandare avanti l'asilo hano portato alla decisione di chiudere la struttura. Negli ultimi cinque anni il nido avrebbe registrato una grave passività media di 45mila euro, con una tendenza al peggioramento. Cifre che hanno costretto le suore a mettere fine a un istituto d'eccellenza per la provincia di Treviso. Il Comune di Quinto si è dichiarato disponibile per cercare di mettere a disposizione gli spazi adeguati per un nuovo asilo nido. Il problema è che non si riuscirà ad averli entro l'estate e il presentimento è che i 37 bimbi iscritti alla Domus Nostra dovranno spostarsi in un altro comune per poter continuare il loro percorso scolastico.