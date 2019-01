Passante: il casello di Preganziol chiude per lavori

Chiusi in entrata due caselli del Passante di Mestre nelle notti del 24 e 25 gennaio, per permettere lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali.

La società Concessioni Autostradali Venete Spa ha disposto in particolare: dalle ore 21 di giovedì 24 gennaio alle ore 6 di venerdì 25 gennaio la chiusura del piazzale di entrata della stazione di Preganziol in direzione Milano: il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la stazione di Venezia Nord. Dalle ore 21 di venerdì 25 gennaio alle ore 5 di sabato 26 gennaio verrà invece chiuso il piazzale di entrata della stazione di Spinea in direzione Trieste: il traffico sarà deviato con segnaletica apposita verso la stazione di Mirano-Dolo. In caso di rallentamenti o incolonnamenti dovuti ai lavori, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.