Sporcizia, acqua non potabile e cattivi odori: i Nas chiudono il Desh Kebab

Licenza revocata e chiusura a tempo indeterminato per il Desh Kebab di Pieve di Soligo, take away di cucina etnica situato in Via Lamberto Chisini già balzato agli onori della cronaca in passato per un'aggressione vandalica alle vetrine del negozio e diverse segnalazioni da parte del Comune sul non rispetto delle corrette norme di gestione dell'attività.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", all'ennesima irregolarità riscontrata dai Nas il sindaco Stefano Soldan ha deciso la chiusura immediata dell'attività, intestata a un cittadino bengalese oggi emigrato nel Regno Unito. Al suo posto il Desh Kebab era stato mandato avanti negli ultimi tempi da un conoscente del titolare ma quando i carabinieri, l'Ulss 2 e i vigili del fuoco hanno eseguito l'ultima ispezione lo scorso 6 novembre hanno trovato sporco diffuso in tutto il locale, acqua non potabile, attrezzature non idonee, ragnatele alle pareti e alimenti da cui provenivano odori nauseabondi. Tanto è bastato al Comune per chiudere immediatamente il Desh Kebab e revocare la licenza al titolare. Il cibo presente è stato distrutto ed è stata ordinata una disinfestazione completa degli ambienti.