Lavori di manutenzione: chiude l'ecocentro di Castelcucco

A causa di lavori straordinari di manutenzione della struttura, da lunedì 2 a mercoledì 11 marzo l’EcoCentro di Castelcucco resterà chiuso. La struttura riaprirà al pubblico a partire da sabato 14 marzo 2020.

I lavori riguarderanno la rete di trattamento delle acque meteoriche, per il loro adeguamento alle norme vigenti. I cittadini possono accedere a qualsiasi EcoCentro del territorio servito; si segnala che le strutture più vicine sono quelle di Pieve del Grappa (P.zza Madonnina del Grappa) e Cavaso del Tomba (via Pasubio). Per conoscere gli orari di apertura di tutti gli EcoCentri, è possibile consultare l’EcoCalendario, l'applicazione gartuita ContarinApp oppure il sito www.contarina.it alla pagina Orari EcoCentri.