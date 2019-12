Passaggi a livello, un mese di chiusure sulla linea Vittorio Veneto-Conegliano

I lavori di consolidamento dei binari tra Vittorio Veneto e Conegliano, legati all’elettrificazione della tratta per Ponte delle Alpi, rendono necessaria la chiusura di alcuni passaggi a livello lungo la linea ferroviaria che collega le due città. A seguito della riunione tenutasi lo scorso 27 novembre in Prefettura - alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Miatto ed i vertici di RFI, - la società Costruzioni Generali Ferroviarie, incaricata dell’opera, ha trasmesso il cronoprogramma degli interventi.

«Grazie all’ottimo spirito di collaborazione dimostrato da tutte le parti in causa - commenta il sindaco Miatto - sarà possibile ridurre al minimo indispensabile i disagi per la circolazione stradale. Le esigenze iniziali prevedevano la chiusura totale - per la durata una settimana - di tutti i passaggi a livello interessati dai lavori. Con l’incontro dello scorso 27 abbiamo invece potuto definire un programma di interruzioni del traffico che, nella maggior parte dei siti, saranno limitate solo ad alcune ore e che vedrà chiusi contemporaneamente soltanto i passaggi a livello di Soffratta e di Via del Lavoro nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 16 dicembre». «I maggiori disagi - spiega il Comandante della Polizia Locale Ezio Camerin - si concentreranno dunque in queste due giornate, fatti salvi possibili slittamenti del cronoprogramma a causa di imprevisti di cui verrà comunque data notizia. In alcune ore delle due giornate in questione saranno possibili incolonnamenti soprattutto in corrispondenza della rotatoria del centro commerciale Emisfero attraverso la quale dovrà fluire tutto il traffico interessato all’attraversamento della città». Il Comando della Polizia Locale consiglia dunque, a tutti coloro i quali debbano recarsi in zona industriale provenendo da nord di Vittorio Veneto, nei giorni di mercoledì 11 e giovedì 16 dicembre, di utilizzare l’autostrada (tratto Vittorio Veneto Nord - Vittorio Veneto Sud) e di accedere alla zona industriale attraverso via Cal de Livera. Piccole deviazioni del traffico a livello locale sono già predisposte e verranno attivate al bisogno al fine di contenere i disagi. Eventuali variazioni al calendario dei lavori saranno rese pubbliche mediante un avviso caricato sul sito internet del Comune e con apposita nota diffusa tramite l’app di Protezione Civile «Alert System», liberamente scaricabile da Play Store o da Apple Store.

Il programma delle chiusure

1) da lunedì 9 a sabato 21 dicembre: passaggi a livello di Via del Castello e Via Martel;

2) mercoledì 11 dicembre: dalle ore 9 alle 22: passaggio a livello delle Vie Pasqualis/Foscolo; dalle ore 9 fino alle ore 12 del giorno successivo (giovedì 12): passaggio a livello delle Vie del Lavoro/Bixio;

3) giovedì 12 dicembre: dalle ore 7 fino alle ore 12 del giorno successivo (venerdì 13): passaggio a livello di Via Cal del Livera;

4) sabato 14 dicembre: dalle ore 14 alle ore 24 del giorno successivo (domenica 15 dicembre): passaggio a livello di Via Cal Larga;

5) sabato 14 dicembre: dalle ore 14 alle ore 14 di lunedì 16 dicembre: passaggio a livello di Via Podgora;

6) lunedì 16 dicembre: dalle ore 9 alle 22: passaggio a livello delle Vie Pasqualis/Foscolo; dalle 9 alle ore 12 del giorno successivo (martedì 17): passaggio a livello delle Vie del Lavoro/Bixio;

7) martedì 17 dicembre: dalle ore 7 fino alle ore 12 del giorno successivo (mercoledì 18): passaggio a livello di Via Cal del Livera;

8) giovedì 19 dicembre: dalle ore 14 alle ore 24 del giorno successivo (venerdì 20 dicembre): passaggio a livello di Via Cal Larga;

9) giovedì 19 dicembre: dalle ore 14 alle ore 14 di venerdì 20 dicembre: passaggio a livello di Via Podgora;

10) da martedì 7 gennaio a venerdì 18 gennaio 2020: passaggi a livello di Via del Castello e Via Martel

11) da martedì 7 gennaio a mercoledì 08 gennaio 2020: passaggio a livello di Via Podgora.