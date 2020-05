Lavori di manutenzione: il ponte sul Soligo resterà chiuso fino a novembre

Da mercoledì 3 giugno il ponte di Via Piave a Pieve di Soligo resterà chiuso per ben cinque mesi, fino al 19 novembre 2020. I lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono stati annunciati sulle pagine social dei Comuni di Pieve di Soligo e centri limitrofi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", si tratta di un progetto in discussione ormai da otto anni. Risale infatti al 2012 la prima perizia che indicava come il ponte non potesse reggere carichi troppo pesanti. Alla fine il Comune di Pieve di Soligo ha investito 289mila euro nell'opera che, per i prossimi cinque mesi, porterà all'interruzione totale della viabilità verso la frazione di Barbisano. Un disagio non da poco per i residenti della zona che, per andare a Treviso, dovranno necessariamente passare o per il centro di Pieve di Soligo o per Collalto, allungando in ogni caso il tragitto. I lavori saranno eseguiti dal Consorzio sviluppo edilizia moderna di Castelfranco. La speranza dell'amministrazione comunale è comunque quella di riuscire a completare i lavori anche prima della scadenza di novembre,