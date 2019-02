Lavori alla rotonda: Feltrina chiusa al traffico per oltre due settimane

Si preannunciano due settimane di fuoco sulla strada regionale Feltrina. La società Veneto Strade ha infatti comunicato in queste ore che, dal 19 febbraio al 9 marzo, la viabilità sarà completamente sospesa per lavori in località Sacrario, nel Comune di Pederobba.

Il traffico sarà deviato all'altezza della rotonda in costruzione e, attraverso l'apposita segnaletica, le auto saranno indirizzate nelle strade laterali in modo da aggirare il tratto chiuso al traffico. Un cantiere che rischia di creare non pochi disagi agli automobilisti della zona. La speranza di Veneto Strade è che le deviazioni create per aggirare il tratto interdetto al traffico possano funzionare evitando il rischio di code e incolonnamenti. Da martedì prossimo quindi l'invito della società stradale agli automobilisti è quello di viaggiare con la massima prudenza nel tratto indicato, seguendo tutte le nuove indicazioni presenti sul posto.