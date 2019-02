Strada Postumia chiusa per lavori nel fine settimana: nuova rotonda in arrivo

È stata pubblicata mercoledì mattina, 20 febbraio, l’ordinanza comunale per la deviazione del traffico nel fine settimana dalla strada regionale Postumia per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio di via San Pio X con la strada provinciale 667 e la stessa Regionale 53.

Il documento amministrativo, che segue l’ordinanza di Veneto Strade quale titolare della Postumia, prevede la chiusura temporanea del tratto di strada regionale dall’incrocio di via Bella Venezia/via Pietro Damini a viale Europa nella direttrice Est-Ovest e nella direzione Nord/Sud tra la rotatoria con via Postioma e via S. Pio X/via dei Pini fissa dalle ore 14 di sabato 23 febbraio alle ore 24 di domenica 24 febbraio 2019. Su parere dell’ufficio tecnico e del Comando di polizia locale, il traffico verrà deviato lungo un anello a sud, opportunamente segnalato, che nella doppia direzione dalla SP 83 “Strada del Santo” collegherà Borgo Padova / SR 245, a via Europa passando per via De Amicis/Alfieri e via delle Forche. Per quanti giungeranno da nord, la deviazione del traffico avverrà sulla rotatoria con via Postioma con direzione Est lungo la SP 102 sino all'intersezione con via Montebelluna di Salvarosa e successiva emissione sulla Circonvallazione Est. La chiusura della Postumia è resa necessaria per permettere la posa del condotto prefabbricato composto da nove elementi modulari che saranno la struttura portante del sottopassaggio ciclo-pedonale alla Regionale. Contestualmente, accanto ai lavori sui sottoservizi (tra i quali la conduttura Telecom posta ad ovest dell’incrocio) verrà improntata la rotatoria con possibilità di transito nella doppia direzione al termine dell’intervento. Il passaggio dei pedoni avverrà con un attraversamento ad impianto semaforico posto sul lato est della rotatoria.

Saranno circa una quarantina gli addetti presenti nel cantiere suddivisi nelle diverse squadre di intervento. A supporto della viabilità, per il controllo del traffico, della cartellonistica e per fornire tutte le dovute informazioni sulle deviazioni, saranno operativi con turno continuato sino alle ore notturne una ventina di persone in divisa tra agenti di polizia locale e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri ANC - Nucleo di Castelfranco Veneto. Con il cronoprogramma presentato dall'azienda esecutrice, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria raggiungeranno nel fine settimana al culmine e salvo imprevisti permetteranno, già nella serata di domenica, di poter circolare nella quattro direttrici.