Lavori di asfaltatura: Via Roma chiusa al traffico per tre giorni

Tre giorni di disagi per l'asfaltatura, molto attesa, del primo tratto di via Roma, nella strada regionale 307. Da mercoledì 15 alle ore 9 sino a venerdì 17 luglio alle ore 24 (salvo apertura anticipata per chiusura lavori) rimarrà chiusa al traffico l’arteria stradale che dal centro di Resana porta alla zona industriale di via Boscalto per i lavori di asfaltatura straordinaria che saranno eseguiti da Veneto Strade.

«Un intervento atteso e molto importante per la viabilità locale e non solo – ha detto il sindaco Stefano Bosa – negli ultimi anni la strada era diventata pericolosa con buche e cedimenti del tratto stradale che rappresentavano una insidia per gli autoveicoli in transito. Con questo intervento verrà messo in sicurezza il primo tratto della strada poi si spera che più avanti ci sia la possibilità di sistemare anche altri tratti che risultano particolarmente danneggiati. Si tratta di lavori, da tempo richiesti a Veneto Strade, che sono stati rinviati per vari motivi, non ultimo l’emergenza sanitaria del Covid19, e che saranno realizzati in sicurezza chiudendo completamente al traffico la strada». Per via Roma è un periodo di lavori intensi con il cantiere dei lavori in corso della pista ciclabile che sarà terminata per il prossimo autunno ed ora con questa sistemazione straordinaria che prevede il completo rifacimento del manto stradale. «Ci scusiamo per i disagi che ci saranno in questi due/tre giorni – ha concluso il sindaco – e raccomandiamo a tutti di utilizzare la viabilità alternativa con la strada regionale 308 e, ove possibile, con la viabilità comunale interna».