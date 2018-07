Chris Lowe e Dnezzar in concerto a "Fuori dal cinema"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti di Oderzo organizza, venerdì 6 luglio alle 20.30 presso i giardini del cinema Turroni di Oderzo (via Garibaldi 43), il concerto di Chris Lowe (con Fabio Fantuzzi e Davide Baldo), cantautore newyorkese formatosi e cresciuto tra le vie del Greenwich Village, esponente della Folk Renaissance Movement. Nell’arco della sua quarantennale carriera musicale ha calcato tutte le più prestigiose scene di New York e diviso il palcoscenico con autori del calibro di Dave Van Ronk, Arlo Guthrie, Joni Mitchell, Bert Lee, Erik Frandsen, Richie Havens, e molti altri. Esperto di blues e maestro nella tecnica del fingerpicking, Il suo primo album, “Chris Lowe”, è stato prodotto dall’amico di una vita Dave Van Ronk (mentore in precedenza anche, di Bob Dylan e Ramblin’ Jack Elliot), il quale ha dichiarato che Chris compone canzoni con “a wonderful sense of place, captured with a de ness that a novelist might envy”. Chris Lowe sarà accompagnato da Fabio Fantuzzi, cantautore, chitarrista, armonicista, critico letterario e musicale e Davide Baldo, chitarrista Arrangiatore di estrazione Jazz. A seguire il concerto di Dnezzar, musicista poliedrico e stralunato, suona il violino da quando ha sei anni ma inizia molto presto a giocare anche con altri strumenti per dare ulteriore sfogo alle sue idee. Ha recentemente pubblicato l’Ep “Freischwimmer” (Pipapop Records 2017), canzoni sognanti che ci fanno fluttuare nell’aria umidiccia della sera, quando talvolta si perde il senso dell’orientamento, in una sorta di rito ancestrale, oscuro e antico. Ingresso libero con offerta responsabile. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni: www.enricopizzuti.it - info@enricopizzuti.it

