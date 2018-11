La Confederazione italiana agricoltori apre una nuova sede a Oderzo

CIA Treviso apre le porte della nuova sede dell’ufficio a Oderzo in Via degli Alpini 15. Il taglio del nastro si terrà sabato 24 novembre alle ore 11. Un trasferimento in una sede di proprietà più ampia, accogliente e adeguata all’attività dell’associazione in crescita nell’area opitergina, che ospiterà anche il Caf-CIA e il patronato Inac per offrire servizi e assistenza alle aziende agricole e ai cittadini. Alla cerimonia di inaugurazione oltre agli associati parteciperanno il presidente di CIA Treviso Giuseppe Facchin e il direttore di CIA Treviso Marisa Fedato, il Presidente di CIA Veneto Gianmichele Passarini, la sindaca di Oderzo Maria Scardellato, il parroco di Oderzo, monsignor Pierpaolo Bazzicchetto per la benedizione della nuova sede e il sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole l’onorevole Franco Manzato.