Treviso-Ostiglia aperta? Il sindaco di Quinto: «No, scatteranno le verifiche»

La Treviso-Ostiglia è aperta? In queste ore sono molti i cittadini di Quinto di Treviso che se lo chiedono, notando, nella ciclabile utilizzata però anche da molti runner, un aumento del via vai di persone.

E' l'effetto dell'allentamento delle misure restrittive volta dal presidente della Regione Zaia, nella parte di ordinanza, firmata il 13 aprile scorso, dove allentava il vincolo dei 200 metri da casa per svolgere attività fisica? O con le porte aperte c'è qualcuno che se ne è approfittato? «Qualche "buontempone" strappa i nastri bianco/rossi...i 200mt da casa non esistono più e così la gente si sente libera...di camminare, per di più anche senza mascherina. Altro che pensar a dove andar in ferie...qui restiamo dentro fin a Natale» scrive qualcuno sul gruppo "Sei di Quinto se...". E altri. «Controllate perché c'è un sacco di gente in giro senza mascherina e guanti e distanti parecchio da casa , questo non va bene ... non ne veniamo più fuori vergognatevi !!!un po' di buon senso ...». «Per quanto mi risulta - spiega Stefania Sartori, sindaco di Quinto - la via Ostiglia non è ancora aperta e rimane off limits. Evidentemente qualcuno ha ritenuto che l'ordinanza della Regione fosse applicabile a questa parte di territorio. Ma non è cosi: le parole del presidente Zaia sono chiare, via i 200 metri ma attività sportive sempre nelle vicinanze di casa e dotati di presidi medici, come mascherina e guanti. E soprattutto da soli. Non mi risulta neppure che che tutti abbiano ciò che serve e che vengano rispettate le indicazioni: ho già mandato la Polizia locale a controllare, scatteranno le verifiche».