Pista ciclabile sul Terraglio tra Treviso, Casier e Preganziol: lavori al via

Attesa dai cittadini, discussa, ma soprattutto necessaria per rendere il Terraglio una strada sicura per i ciclisti. Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà i Comuni di Preganziol Casier e Treviso. Costo totale dell'opera 1milione e 150 mila euro, mentre il costo di investimento del primo stralcio è di circa 336mila euro.

La durata del cantiere secondo l'amministrazione del sindaco Galeano sarà di 75 giorni. Pochi i disagi alla circolazione - dicono dal Comune – sarà sempre possibile percorrere il Terraglio nei due sensi di marcia. Il cantiere verrà allestito e disallestito quotidianamente. Qualche problema in più potrebbe averlo il parcheggio di via Bassa dove verrà allestito il deposito del cantiere. Così l'amministrazione fa appello alle famiglie e agli studenti della scuola. Ci scusiamo per il disagio - dicono - ma stiamo lavorando per un'opera importante e molto attesa.