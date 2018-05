Asparago bianco di Cimadolmo, il programma di tutti gli eventi

CIMADOLMO Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cimadolmo festeggia con diversi eventi ed attrazioni l’Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P.. Molteplici infatti le iniziative che vedono impegnati il comune insieme alle associazioni di promozione del territorio, si apre infatti il 26 aprile, presso la biblioteca comunale in Piazza Martiri della Libertà, alle ore 20:30 la mostra “Uomini e donne in guerra” a cura di Antonio Cittolin, Daniele Marchi e Mirco Roma con aperture sabato 28 aprile e 5 maggio dalle ore 20 alle 22 e domenica 29 aprile e 6 maggio dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Presso l’istituto scolastico in questo periodo sarà inoltre visitabile ai ragazzi una mostra dal titolo “Space Girl Space Woman” realizzata con la collaborazione dell’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico” con cui il comune coopera su vari temi dalla divulgazione scientifica alla messa in opera di progetti di ampio respiro dal punto di vista ecologico e di incubazione di impresa.

Soddisfatta per tutte le varie molteplici attività il Vicesindaco Chiara Lovat, a riguardo delle mostre si conferma l’interesse di questa Amministrazione, prosegue Lovat, alla messa in opera di iniziative diverse idonee a coinvolgere in maniera concreta l’interesse delle persone di Cimadolmo, queste proposte mirano a promuovere Cimadolmo e a far “gustare” ed apprezzare il nostro territorio ricco di interessanti luoghi, di persone di annedoti, un grande ringraziamento a quanti si adoperano per la tutela del nostro territorio dal punto di vista enogastronomico, culturale, paesaggistico. La mostra in biblioteca sarà di sicuro interesse per gli appassionati e per coloro vogliono saper di più sulla Grande Guerra, inoltre la mostra all’istituto comprensivo è una occasione veramente importante per discutere a 50 anni dalle imprese di Valentina Tereškova, prima cosmonauta donna, del ruolo delle donne nonché dell’impatto che la ricerca scientifica e le tecnologie “spaziali” hanno nella vita di ogni giorno di ciascuno di noi. La mostra verrà presentata ufficialmente all’interno della “Settimana della scienza” iniziativa che viene realizzata con i docenti, la direzione didattica per l’approfondimento delle scienze, faccio un grande ringraziamento a tutti quanto collaborano per queste iniziative che realizziamo tutte garantendo accesso libero a tutti.