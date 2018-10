Cimba organizza il workshop pricing e gestione attiva della redditivita’ nel B2B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Aumentare la redditività dell’azienda tra il 2 e i 6%? Sembra una di quelle promesse troppo lusinghiere per essere considerate vere. E invece non è così perché rivedendo la strategia e i processi è possibile migliorare la profittabilità. Parola di due dei massimi esperti nella consulenza strategica oggi in Italia, Fabio Venturi e Diego Miglioranzi, relatori, Giovedì 18 ottobre dalle 15 del workshop con ingresso libero e gratuito Il corso, fortemente voluto da CIMBA e che si svolgerà proprio nel campus di Paderno del Grappa, nasce dall’esigenza di fornire a imprenditori, direttori generali, responsabili marketing e direttori commerciali che operano nel B2B, gli strumenti per portare la propria azienda a competere ed essere profittevole. La pressione competitiva su prezzi e margini che molti settori industriali stanno vivendo è destinata a crescere in futuro e per tutta risposta molte aziende si concentrano sull’abbassamento dei costi o proponendo strategie di prezzo aggressive. Ma questi escamotage oggi sono destinati a fallire. Il workshop, grazie all’esperienza dei due speakers, insegna a considerare leve molto più potenti, per le quali le aziende hanno ancora ampie possibilità di miglioramento. Uno di questa è il pricing. Durante il corso si imparerà ad utilizzare un metodo per creare un contesto che motiva un’organizzazione a massimizzare il profitto, utilizzando un sistema di diagnostica per valutare come vengono gestiti pricing e i processi ad esso legati, fino ad arrivare a rendere misurabile la redditività e massimizzare il valore percepito dei clienti attraverso una revisione dei processi di vendita e post vendita. E, per restare sempre in tema di costi e prezzi, il corso è completamente gratuito. Un’occasione d’oro da non perdere. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al Form qui https://cimbaitaly.com/it/pricing-redditivita-b2b Per maggiori informazioni: executive@cimba.it, T. 0423 932120