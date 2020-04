Cimiteri chiusi, firmata l'ordinanza per consentire la fornitura dei fiori

Restano chiusi i cimiteri a Oderzo per l'emergenza Coronavirus. Per venire incontro ai tanti cittadini che in questi giorni avevano chiesto di poter tornare a fare visita ai loro cari, il sindaco Maria Scardellato ha firmato una nuova ordinanza per consentire la fornitura di fiori da parte dei fioristi e vivaisti professionisti su commissione privata.

In pratica si tratta di una nuova norma comunale che consentirà ai cittadini con uno o più familiari sepolti nel cimitero comunale o nelle frazioni di mettersi in contatto con fiorai professionisti per tenere curate, anche in questi giorni di emergenza, le lapidi dei propri cari. L’accesso di fioristi e vivaisti al cimitero dovrà avvenire in forma individuale, previo contatto telefonico con l’ufficio tecnico comunale. Conclude il sindaco: «So perfettamente che è dura e capisco molti sfoghi avvenuti negli ultimi giorni ma il comportamento corretto della maggioranza dei cittadini ha consentito finora un calo significativo del numero dei contagi. Con la stessa intelligenza sapremo ripartire ma è necessario avere ancora tanta prudenza».