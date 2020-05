Il cinema Busan riapre l'arena estiva: «Film tutte le sere fino a settembre»

Film sotto le stelle per ripartire dopo l'emergenza Coronavirus. Il cinema teatro Busan di Mogliano Veneto ha le idee chiare sul suo futuro e sulla riapertura delle sale cinematografiche prevista per il prossimo 15 giugno.

«Abbiamo deciso di chiudere la nostra sala interna ed estendere la programmazione dell'arena all'aperto per tutta l'estate, fino a quando le condizioni meteo ce lo consentiranno - commentano i gestori ai nostri microfoni -. Il cinema estivo non è certo una novità per il nostro pubblico. Ormai da quattro anni a questa parte chiudevamo la sala a giugno e, nel mese di agosto, organizzavamo l'arena estiva per il nostro pubblico. Quest'anno, a causa del Coronavirus, abbiamo dovuto chiudere la sala prima del tempo. A maggior ragione quindi, per il quanto anno dell'arena estiva abbiamo deciso di investire nel cinema all'aperto. Non ci limiteremo a solo un mese di programmazione ma, se riusciremo a riaprire per il 15 giugno, inizieremo a proiettare film tutte le sere fino a metà settembre o, almeno, fino a quando le condizioni meteo ce lo consentiranno. In cartellone ci saranno i grandi film che hanno segnato la stagione degli Oscar appena trascorsa, prima che iniziasse a scoppiare l'emergenza Coronavirus: dal "Joker" con Joaquin Phoenix, vincitore del Leone d'oro a Venezia, fino ad altri grandi titoli da vedere con tutta la famiglia. Stiamo valutando - proseguono i gestori - come organizzare la questione dei posti. Di sicuro vogliamo riaprire nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza previste dalle ordinanze che entreranno in vigore al momento della riapertura».

E in caso di maltempo? «C'è da dire che gli anni scorsi siamo stati molto fortunati con il meteo. Proiettavamo sempre ad agosto ma solo una volta ci è capitato di dover cancellare una proiezione. E' successo due anni fa con il film "La forma dell'acqua": abbiamo avuto la sfortuna di proiettarlo in due sere in cui ha sempre piovuto. Sarà stato il titolo che non ha aiutato - scherzano -. Quest'estate comunque funzionerà proprio come gli altri anni: in caso di maltempo non apriremo la sala per proiettare il film all'interno ma lo posticiperemo a una nuova data verso la fine dell'estate. Ci siamo quasi sarà un ritorno ricco di sorprese - assicurano e concludono con quest'auspicio - Se il 15 giugno segnerà davvero la riapertura dei cinema in Italia per noi sarà il primo giorno in cui la nostra vita ci sembrerà un po' meno simile a un film e un po' più vicina a quella che chiamavamo "normalità"»