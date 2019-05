Blackout a Oderzo: cinema costretto a chiudere per il maltempo

Era la serata dei film a soli 3 euro, una di quelle che di solito attirano molti spettatori ma il cinema Cristallo di Oderzo è stato costretto a chiudere i battenti in anticipo per l'ondata di maltempo arrivata in paese nelle scorse ore. Strade come fiumi, disagi e interventi per tutta la notte: uno scenario apocalittico a cui si è sommato, tra le 20 e le 21 di sera, un lungo blackout elettrico in molti quartieri del paese.

La zona di via Garibaldi, una delle arterie principali di Oderzo, è rimasta al buio per diversi minuti. Impossibile per il cinema accendere il proiettore e programmare i film della serata. Ai gestori non è rimasto altro da fare che comunicare agli spettatori la cancellazione di tutti gli spettacoli in programma per la serata. Negli stessi minuti via Garibaldi, a pochi metri dall'ingresso della sala, finiva sotto acqua rendendo del tutto impossibile raggiungere il cinema Cristallo. Una serata da dimenticare, all'insegna del maltempo. Solo nella mattinata di mercoledì la situazione è lentamente tornata alla normalità. Da stasera il cinema di Oderzo tornerà alla sua normale programmazione.