Il cinema Melies è fallito: all'asta tutti gli oggetti del multisala

Soltanto sette giorni fa un improvviso "guasto tecnico" sembrava aver provocato la chiusura temporanea dell'unico cinema di Conegliano, il multisala George Melies. La verità però si è rivelata ben diversa ed è venuta alla luce nelle scorse ore.

Il tribunale di Treviso, con un annuncio pubblicato nella sezione degli avvisi di vendita, ha svelato una realtà amarissima. La società che da alcuni anni si occupava della gestione dell'uncio cinema di Conegliano è fallita e tutti gli oggetti presenti all'interno del multisala saranno messi all'asta nei prossimi giorni. Marco Crisanti è stato nominato come curatore fallimentare incaricato di seguire la vicenda. Lunedì 11 febbraio, alle ore 11.30, gli oggetti presenti nel multisala verranno messi in vendita per un valore complessivo di 400 mila euro. All'asta finiranno: le poltrone del cinema, gli schermi con telo, proiettori, casse acustiche, distributori per gli snack e molto altro ancora. Pure il bar e la pizzeria del multisala hanno chiuso i battenti nei giorni scorsi e la vicinanza di date tra l'improvvisa chiusura del multisala e il fallimento della società che lo gestiva è a dir poco sospetta. Una notizia che preoccupa soprattutto per la sorte delle decine di persone impiegate all'interno del cinema di Conegliano. I biglietti acquistati alle casse o via internet nei giorni prima della chiusura sono già stati rimborsati. Resta invece tutta da chiarire la situazione dei rimborsi per gli abbonati, ancora in attesa di risposta dal multisala. Quel che è certo è che Conegliano rischia di restare ancora per molto tempo senza cinema.

Gallery