Cinema Melies: pizzeria pronta a riaprire, speranza per il multisala

La promessa, almeno sui social, è stata fatta: «Stiamo lavorando per una rapida riapertura della nostra pizzeria». A scriverlo sono i titolari di Rosso Peperino, il locale collegato al multisala Melies, costretto a chiudere i battenti dopo il fallimento del cinema esattamente un mese fa.

Una notizia che aveva lasciato sgomenti migliaia di spettatori coneglianesi. Negli ultimi giorni sembra però che un cauto ottimismo abbia iniziato a diffondersi intorno al cinema della città del Cima. I titolari della pizzeria sarebbero pronti a tornare in attività nelle prossime settimane ma, per la riapertura definitiva del multisala ci vorrà molto probabilmente ancora un po' di tempo. Il Comune sta cercando di seguire la vicenda con la massima attenzione nella speranza di poter restituire alla cittadinanza l'unico cinema della città. Un primo segno di ripartenza intanto l'ha lanciato il Rosso Peperino. «Siamo stati felicemente sorpresi dalle decine di messaggi che i nostri clienti ci hanno inviato preoccupati per la situazione» hanno scritto i titolari sulla loro pagina Facebook. Per adesso il cinema Melies riparte dalla pizza.