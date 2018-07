MONTEBELLUNA Cultura e impresa come binomio ottimale per lo sviluppo innovativo del territorio: non un semplice auspicio, ma una tendenza costantemente confermata dalla ricaduta economica degli eventi culturali di riferimento. Ne è una prova pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori fondata nel 2000 dalla Camera di Commercio di Pordenone: un palcoscenico nazionale per autori noti e scrittori emergenti, ma soprattutto un luogo privilegiato di dibattito e approfondimento sui temi della filosofia, della scienza e dell’attualità.

Da queste premesse è nata la partnership fra InfiniteArea - la piattaforma dell’innovazione e della ricerca con sede a Montebelluna che promuove nuovi modelli di fare impresa attraverso progetti di innovazione sistematica, partecipata e pervasiva – e Fondazione Pordenonelegge.it. Una collaborazione avviata con due incontri chiave dell’edizione 2017 di pordenonelegge, coinvolgendo il Direttore Marketing di Banca Mediolanum Oscar di Montigny e Gian Paolo Montali, coach di riferimento del volley italiano, e che si arricchisce di un nuovo appuntamento. Venerdì 6 luglio, alle 16.00 InfiniteArea ospita nella sua sede di Montebelluna (via San Gaetano 113/a), l’evento “Il circolo virtuoso. Cultura e territorio alla base della creazione del valore economico”.

Una riflessione e insieme un confronto sui modelli di sviluppo socio-economico del Nord Est, per riprendere il filo di una tradizione di eccellenza produttiva, ripensandolo alla luce delle nuove traiettorie, che indicano la promozione della cultura come nuova forma di sviluppo. Esperti e imprenditori del territorio si confronteranno a partire dalla propria esperienza per individuare un possibile percorso capace di collegare la cultura e la responsabilità sociale di impresa alle nuove esigenze di una economia circolare. Sono previsti interventi di Patrizio Bof, Presidente e fondatore di InfiniteArea, Michela ZinDirettore Fondazione Pordenonelegge.it, Gian Mario Villalta Direttore artistico di pordenonelegge, Antonio Scuderi Fondatore e CEO di Capitale Cultura Group, Roberto Masiero architetto, docente IUAV Venezia e autore del libro “La società circolare”, Chiara MioPresidente Crédit Agricole FriulAdria e docente all’Università Ca’ Foscari, Francesca Sfoggiacuratrice Fondazione Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva.