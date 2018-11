Il futuro dell'Europa al centro del consiglio generale della Cisl Belluno-Treviso

«Un futuro per l’Unione in Europa: criticità e opportunità». Sarà questo il tema del Consiglio generale della Cisl Belluno Treviso, che si riunirà al Bhr Hotel di Quinto venerdì 30 novembre a partire alle 9.30. A confrontarsi con gli oltre cento dirigenti sindacali dell’unione sindacale di Treviso e Belluno sarà Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Movimento Federalista Europeo.

«Abbiamo sentito la necessità di una riflessione sull’Ue in un momento complicato e cruciale per la nostra casa comune europea - sottolinea Cinzia Bonan, segretario generale della Cisl Belluno Treviso - Da un lato la Brexit e i conseguenti squilibri socio-economici e politici che può comportare, dall’altro le spinte populiste e le derive sovraniste che rischiano di cancellare una straordinaria storia di pace e di sviluppo. L’incontro di venerdì ci permetterà di ripercorrere la storia, gli ideali e le finalità del progetto europeo che oggi sta vivendo la più grande crisi politica dall’anno della sua costituzione». La riunione dell’organismo deliberante che discute e definisce gli indirizzi dell’attività sindacale e organizzativa della Cisl Belluno Treviso sarà aperta dall’introduzione del Segretario generale aggiunto Rudy Roffarè, che nel suo intervento spiegherà le tappe che hanno portato alla fondazione della Unione europea, spiegandone lo status giuridico e illustrando i ruoli delle sette istituzioni attraverso cui si articola l’attività dell’Unione.

Dopodiché la parola passerà a Giorgio Anselmi, che guida il Movimento Federalista Europeo, movimento politico non partitico fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli insieme a un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. «Oggi la vera sfida in Europa è quella tra nazionalismo e federalismo - spiega Anselmi - l’europeismo non basta più, perché è una ideologia debole. Difendere lo status quo significa essere nemici dell’Europa. L’Europa così com'è non può reggere i cambiamenti epocali che stanno avvenendo: è necessario fare un salto federale per garantire la sopravvivenza all'Unione, con una vera unione bancaria, fiscale, economica e politica, ricordandoci che l’Europa è l’unica opportunità per non finire fuori dalla storia». I lavori del Consiglio generale riprenderanno alle 14.30 con un approfondimento sulla situazione politico-sindacale e le conclusioni del segretario generale Cinzia Bonan. Al centro degli interventi, la manovra economico-finanziaria del Governo e le proposte e richieste di miglioramento che Cisl, unitariamente a Cgil e Uil si accinge a presentare al Governo. Proprio la Legge di bilancio 2018 sarà oggetto dell’assemblea unitaria dei delegati e pensionati di Cgil, Cisl e Uil Belluno Treviso che si svolgerà lunedì 1° dicembre, sempre al Bhr di Quinto, alle 14.30.